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07:49, 13 апреля 2024Бывший СССР

Стало известно о скандале в европейской стране из-за украинских дипломатов

Посольство Украины в Черногории возмутил похожий на букву Z логотип канала TVCG2

Фото: Unsplash

Посольство Украины в Черногории направило комментарии государственной телерадиокомпании страны RTCG из-за логотипа телеканала TVCG2, в котором цифра 2 якобы напоминает букву Z. Об этом написало издание Vijesti.

В публикации отмечается, что украинские дипломаты увидели в оформлении цифры 2, которая присутствует на обновленном логотипе телеканала, букву Z. Из-за этого они провели переговоры с руководством RTCG по телефону.

При этом дипмиссия подтвердила информацию о запросе в телерадиокомпанию. Однако глава представительства Олег Герасименко не стал приводить подробности переговоров. В свою очередь гендиректор RTCG Борис Раонич не ответил на запрос.

По данным Vijesti, телерадиокомпания в августе 2023 года объявила конкурс для выбора нового логотипа своих каналов и радио. Победителя определили в октябре, в марте совет RTCG позволил изменить символику.

Ранее в Чехии коммунисту выдвинули уголовное обвинение за демонстрацию знака Z. Это произошло в конце января 2024 года.

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      Марина Совина
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