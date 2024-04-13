Советник Кимаковский: ВСУ охотнее переходят на сторону РФ из-за «мясных штурмов»

Советник главы Донецкой народной республики (ДНР) Дениса Пушилина Игорь Кимаковский назвал причину перехода военных Вооруженных сил Украины (ВСУ) на российскую сторону. Его слова приводит РИА Новости.

«Сегодня украинский солдат охотнее переходит на нашу сторону, когда видит, что его посылают на реально "мясные штурмы"», — отметил чиновник.

По словам Кимаковского, в последнее время в плен попадают бойцы достаточного потрепанного вида. В дальнейшем проводится выяснение, каким образом они оказались на передовой.

Советник отметил, что некоторые оказываются в плену после того, как их буквально на днях мобилизовали и отправили на фронт. А есть и такие военнослужащие, чье содержимое телефонов вызывает у российских солдат желание «дотянуться до автомата».

Кимаковский подчеркнул, что существует закон, и российские силовики действуют согласно Уголовному кодексу.

Ранее главный редактор журнала «Национальная оборона», военный аналитик Игорь Коротченко заявил, что потери ВСУ возросли в три раза из-за желания Киева продемонстрировать США стойкость линии фронта, чтобы получить новый пакет помощи.