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13:20, 21 марта 2024Бывший СССР

Военный аналитик назвал причины возросших в три раза потерь ВСУ

Коротченко: потери ВСУ возросли из-за желания Киева получить новый транш от США

Фото: Inna Varenytsia / Reuters

В Вооруженных силах Украины (ВСУ) потери возросли в три раза из-за желания Киева продемонстрировать США стойкость линии фронта, чтобы получить новый пакет помощи. Об этом рассказал главный редактор журнала «Национальная оборона», военный аналитик Игорь Коротченко, передает ТАСС.

По его словам, из-за того, что в начале текущего года решался вопрос, будет ли направлен Украине американский транш на сумму более 60 миллиардов долларов, для президента Украины Владимира Зеленского было крайне важно показать США «устойчивость своей обороны». Коротченко отметил, что это в том числе объясняет продолжительные бои у Авдеевки. Аналитик добавил, что безумное и бездумное отправление Киевом всех сил в лобовые атаки и «мясные штурмы» привело к высоким потерям в ВСУ.

Также одним из факторов увеличения потерь у украинской стороны стала замена главнокомандующего ВСУ. Коротченко объяснил, что ранее занимавший данный пост Валерий Залужный пытался проводить свою политику, в то время как назначенный после его отставки Александр Сырский является «более исполнительным». Из-за этого действующий главком, по мнению аналитика, не думает о потерях, а преследует цель выполнить указания Киева.

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Ранее стало известно, что США не предложили Украине никакой конкретной помощи на встрече в формате «Рамштайн». Отмечается, что министр обороны США Ллойд Остин не смог сделать этого, поскольку запрос на чрезвычайную военную помощь на сумму 60 миллиардов долларов уже несколько месяцев блокируется Конгрессом США.

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      Екатерина Грищенко
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