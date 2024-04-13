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09:15, 13 апреля 2024Мир

В Германии раскритиковали Шольца за отказ говорить с Путиным

Немецкий депутат раскритиковала Шольца за нежелание договориться с Путиным

Фото: Bernd Elmenthaler / imago-images.de / Globallookpress.com

Немецкий депутат Сара Вагенкнехт раскритиковала канцлера Германии Олафа Шольца за нежелание договориться с президентом России Владимиром Путиным. Об этом политик заявила в интервью T-Online.

«Абсурдно, что у канцлера Шольца есть человек в его партии, Герхард Шредер, у которого есть прямой канал диалога с Путиным, но он не просит его оценить шансы на прекращение огня и мирные переговоры в кулуарах», — заявила Вагенкнехт.

По ее словам, очень неосторожно не пользоваться личным контактом бывшего канцлера Германии Шредера, когда в марте 2022 года он был в России без официального визита.

«Без переговоров положение Украины продолжит ухудшаться. Военные друзья, которые выступают за увеличение поставок оружия, всегда утверждали, что оружие улучшит переговорную позицию Украины. Произошло обратное», — сообщила политик.

Ранее Олаф Шольц назвал условие разговора с Владимиром Путиным. По его словам, это произойдет, когда Москва поймет необходимость прекращения боевых действий и вывода войск с Украины.

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      Валентин Карант
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