В Германии раскритиковали Шольца за отказ говорить с Путиным
Немецкий депутат Сара Вагенкнехт раскритиковала канцлера Германии Олафа Шольца за нежелание договориться с президентом России Владимиром Путиным. Об этом политик заявила в интервью T-Online.
«Абсурдно, что у канцлера Шольца есть человек в его партии, Герхард Шредер, у которого есть прямой канал диалога с Путиным, но он не просит его оценить шансы на прекращение огня и мирные переговоры в кулуарах», — заявила Вагенкнехт.
По ее словам, очень неосторожно не пользоваться личным контактом бывшего канцлера Германии Шредера, когда в марте 2022 года он был в России без официального визита.
«Без переговоров положение Украины продолжит ухудшаться. Военные друзья, которые выступают за увеличение поставок оружия, всегда утверждали, что оружие улучшит переговорную позицию Украины. Произошло обратное», — сообщила политик.
Ранее Олаф Шольц назвал условие разговора с Владимиром Путиным. По его словам, это произойдет, когда Москва поймет необходимость прекращения боевых действий и вывода войск с Украины.