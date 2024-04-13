Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
15:56, 13 апреля 2024Россия

В правительстве опровергли данные о возможном уходе Белоусова в СП

Источник РИА Новости опроверг данные о переходе Белоусова в Счетную палату

Фото: Кирилл Зыков / РИА Новости

Информация о возможном переходе первого вице-премьера Андрея Белоусова в Счетную палату не соответствует действительности. Данные опроверг источник в правительстве России, его слова приводит РИА Новости в субботу, 13 апреля.

«Эта информация не соответствует действительности», — заявил собеседник агентства.

Пост руководителя Счетной палаты освободился после перехода экс-главы Алексея Кудрина в «Яндекс».

Ранее в субботу появилась информация, что Андрей Белоусов якобы может не войти в состав нового правительства и один из вариантов его трудоустройства — назначение на пост главы Счетной палаты.

В конце марта пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о составе нового правительства, заявил, что президент России Владимир Путин реализует свои полномочия по формированию нового состава правительства так, как он считает лучше.

Что думаешь? Оцени!
      Маргарита Миронова
      Обсудить
      Последние новости

      «Это была бойня». Мужчина зарезал шесть человек в австралийском ТЦ. Что об этом известно?

      Стали известны подробности участия мужа Блиновской в СВО

      Bloomberg назвал главные экологические стартапы

      Потерявшего обе ноги бойца ВСУ с трудом выпустили с Украины на лечение

      ВСУ обстреляли пять населенных пунктов в Курской области

      «Автомобилист» сравнял счет в полуфинальной серии Кубка Гагарина с «Металлургом»

      25 членов экипажа находились на борту захваченного в Ормузском проливе судна

      Германия поставит Украине еще одну систему ЗРК Patriot

      Напавший на людей в ресторане мужчина оказался помощником депутата

      «Спартак» проиграл аутсайдеру РПЛ

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше