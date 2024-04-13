В правительстве опровергли данные о возможном уходе Белоусова в СП

Источник РИА Новости опроверг данные о переходе Белоусова в Счетную палату

Информация о возможном переходе первого вице-премьера Андрея Белоусова в Счетную палату не соответствует действительности. Данные опроверг источник в правительстве России, его слова приводит РИА Новости в субботу, 13 апреля.

«Эта информация не соответствует действительности», — заявил собеседник агентства.

Пост руководителя Счетной палаты освободился после перехода экс-главы Алексея Кудрина в «Яндекс».

Ранее в субботу появилась информация, что Андрей Белоусов якобы может не войти в состав нового правительства и один из вариантов его трудоустройства — назначение на пост главы Счетной палаты.

В конце марта пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о составе нового правительства, заявил, что президент России Владимир Путин реализует свои полномочия по формированию нового состава правительства так, как он считает лучше.