Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
02:45, 13 апреля 2024Мир

В России сочли санкции США против металлов сигналом Киеву

Посол Антонов: новые санкции США стали сигналом Киеву отвергать урегулирование
Анатолий Антонов

Анатолий Антонов. Фото: MFA Russia / Globallookpress.com

Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов назвал новые санкции США против российских металлов, никеля, меди и алюминия, сигналом Киеву отвергать урегулирование.

Он считает рестрикции Соединенных Штатов нелегитимными шагами для демонстрации сдерживания Москвы и попытками помешать российским успехам в ходе специальной военной операции.

Дипломат задался вопросом, неужели санкции стали ответом на конкретные предложения России по возобновлению переговоров для урегулирования конфликта на Украине.

«В таком случае цель рестрикций ясна: сигнал Киеву с указаниями ни на что не соглашаться», — заявил посол. Он добавил, что отказ украинских властей от мирных переговоров приведут лишь к поражению на фронте и новым жертвам.

Ранее Министерство финансов США сообщило о введении запрета на ввоз в страну алюминия, меди и никеля из России. К ограничениям также присоединилась Великобритания.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      Может уничтожить небольшой город. В России успешно запустили межконтинентальную баллистическую ракету

      В России сочли санкции США против металлов сигналом Киеву

      Посол России назвал санкции США против металлов пальбой без разбору

      Минфин США заявил об ограничении оборота металлов из России на биржах

      В КНР заявили об отсутствии поставок оружия сторонам украинского конфликта

      Экс-аналитик Пентагона рассказала о последствиях западной помощи Украине

      В Запорожье допустили нахождение людей под завалами после обстрела Токмака

      В России оценили условия Шольца для переговоров с Путиным

      Британия присоединилась к санкциям против российских металлов

      Кулеба рассказал об активных переговорах о поставках ПВО Украине

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше