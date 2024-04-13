В России сочли санкции США против металлов сигналом Киеву

Посол Антонов: новые санкции США стали сигналом Киеву отвергать урегулирование

Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов назвал новые санкции США против российских металлов, никеля, меди и алюминия, сигналом Киеву отвергать урегулирование.

Он считает рестрикции Соединенных Штатов нелегитимными шагами для демонстрации сдерживания Москвы и попытками помешать российским успехам в ходе специальной военной операции.

Дипломат задался вопросом, неужели санкции стали ответом на конкретные предложения России по возобновлению переговоров для урегулирования конфликта на Украине.

«В таком случае цель рестрикций ясна: сигнал Киеву с указаниями ни на что не соглашаться», — заявил посол. Он добавил, что отказ украинских властей от мирных переговоров приведут лишь к поражению на фронте и новым жертвам.

Ранее Министерство финансов США сообщило о введении запрета на ввоз в страну алюминия, меди и никеля из России. К ограничениям также присоединилась Великобритания.

