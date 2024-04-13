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11:41, 13 апреля 2024Бывший СССР

В Токмаке из-под завалов после обстрела ВСУ достали пять человек

Балицкий: из-под завалов в Токмаке после атаки ВСУ достали 5 человек, все живы

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

Из-под завалов в Токмаке после обстрела Вооруженных сил Украины (ВСУ) достали пять человек, все живы и доставлены в больницу. Об этом заявил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий в своем Telegram-канале в субботу, 13 апреля.

«Только что поступила информация, что спасатели извлекли из-под завалов еще пять человек. Слава богу, люди живы, получают экстренную медицинскую помощь», — отметил глава региона.

Он добавил, что пострадавшие с ожогами и ранениями доставлены в медицинское учреждение, трое находятся в тяжелом состоянии.

Ранее Балицкий сообщил, что оперативные службы продолжают разбор завалов после атаки ВСУ на город 12 апреля. Губернатор рассказал, что спасатели нашли тела еще двух человек. По официальной информации, еще 13 пострадавших госпитализированы в Токмакскую городскую больницу, где им оказывают медицинскую помощь.

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      Семен Александров
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