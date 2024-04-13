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13:14, 13 апреля 2024Бывший СССР

ВСУ нанесли удар по машиностроительному заводу Луганска

Пасечник: ВСУ выпустили несколько ракет по машиностроительному заводу Луганска

Фото: РИА Новости

Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли удар по машиностроительному заводу Луганска. Об этом заявил глава Луганской народной республики (ЛНР) Леонид Пасечник в своем Telegram-канале.

«Очередная подлая атака со стороны ВСУ на гражданские объекты наших городов. На этот раз враг выпустил несколько ракет по машиностроительному заводу Луганска, где мы планировали в скором времени запустить производство», — сообщил глава региона.

Он отметил, что в результате удара повреждения получили жилые дома. на месте уже работают экстренные службы.

Ранее ВСУ нанесли удар по окраине Луганска, вероятно, в районе автовокзала. В силовых структурах указали, что с высокой вероятностью ВСУ атаковали город несколькими ракетами Storm Shadow, учитывая удаленность войск.

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      Семен Александров
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