ВСУ нанесли ракетный удар по окраине Луганска

ВСУ нанесли ракетный удар по району автовокзала в Луганске

Вооруженные силы Украины нанесли удар по окраине Луганска, вероятно, в районе автовокзала, передает ТАСС.

Как сообщает корреспондент агентства, в одной из частей города были слышны взрывы, которые прогремели в районе школы № 5. По сообщениям очевидцев, у близлежащих домов выбило окна.

Силовые структуры сообщили агентству, что удар, предварительно, был совершен двумя ракетами Storm Shadow.

