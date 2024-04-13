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11:57, 13 апреля 2024Бывший СССР

ВСУ нанесли ракетный удар по окраине Луганска

ВСУ нанесли ракетный удар по району автовокзала в Луганске
СюжетРакетные удары по Украине:

Фото: Sofiia Gatilova / Reuters

Вооруженные силы Украины нанесли удар по окраине Луганска, вероятно, в районе автовокзала, передает ТАСС.

Как сообщает корреспондент агентства, в одной из частей города были слышны взрывы, которые прогремели в районе школы № 5. По сообщениям очевидцев, у близлежащих домов выбило окна.

Силовые структуры сообщили агентству, что удар, предварительно, был совершен двумя ракетами Storm Shadow.

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      Валентин Карант
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