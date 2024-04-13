ВСУ обстреляли пять населенных пунктов в Курской области

Курский губернатор Старовойт сообщил об обстреле пяти населенных пунктов

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли пять населенных пунктов в Курской области. Об этом сообщил губернатор российского приграничного региона Роман Старовойт в своем Telegram-канале.

«В течение сегодняшнего дня со стороны Украины обстреливались приграничные районы Курской области», — написал он.

Под обстрел со стороны Украины попали территории населенных пунктов Гордеевка Кореневского района, Гоптаровка Беловского, Коровяковка Глушковского, Гуево и Олешня Суджанского.

Ранее Белгородская область подверглась шести атакам со стороны Вооруженных сил Украины с помощью беспилотников. «Этим утром Белгородская область подвергалась шести атакам ВСУ с помощью БПЛА самолетного типа. Четыре из них были сбиты нашими средствами ПВО на подлете к городу», — написал губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.