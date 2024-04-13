Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
16:13, 13 апреля 2024Россия

ВСУ обстреляли пять населенных пунктов в Курской области

Курский губернатор Старовойт сообщил об обстреле пяти населенных пунктов

Фото: Sofiia Gatilova / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли пять населенных пунктов в Курской области. Об этом сообщил губернатор российского приграничного региона Роман Старовойт в своем Telegram-канале.

«В течение сегодняшнего дня со стороны Украины обстреливались приграничные районы Курской области», — написал он.

Под обстрел со стороны Украины попали территории населенных пунктов Гордеевка Кореневского района, Гоптаровка Беловского, Коровяковка Глушковского, Гуево и Олешня Суджанского.

Ранее Белгородская область подверглась шести атакам со стороны Вооруженных сил Украины с помощью беспилотников. «Этим утром Белгородская область подвергалась шести атакам ВСУ с помощью БПЛА самолетного типа. Четыре из них были сбиты нашими средствами ПВО на подлете к городу», — написал губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

Что думаешь? Оцени!
      Никита Абрамов
      Обсудить
      Последние новости

      «Это была бойня». Мужчина зарезал шесть человек в австралийском ТЦ. Что об этом известно?

      Стали известны подробности участия мужа Блиновской в СВО

      Bloomberg назвал главные экологические стартапы

      Потерявшего обе ноги бойца ВСУ с трудом выпустили с Украины на лечение

      ВСУ обстреляли пять населенных пунктов в Курской области

      «Автомобилист» сравнял счет в полуфинальной серии Кубка Гагарина с «Металлургом»

      25 членов экипажа находились на борту захваченного в Ормузском проливе судна

      Германия поставит Украине еще одну систему ЗРК Patriot

      Напавший на людей в ресторане мужчина оказался помощником депутата

      «Спартак» проиграл аутсайдеру РПЛ

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше