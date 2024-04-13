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13:19, 13 апреля 2024Россия

За сутки российские системы ПВО сбили 222 украинских беспилотника

Минобороны России заявило о 222 сбитых украинских беспилотниках за сутки

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Российские системы противовоздушной обороны (ПВО) за сутки сбили 222 украинских беспилотных летательных аппарата (БПЛА). Об этом журналистам сообщили 13 апреля в Минобороны России.

Помимо беспилотных дронов противника, системам ПВО удалось сбить восемь снарядов систем залпового огня «Vampire» и HIMARS, а также одну управляемую авиационную бомбу JDAM.

Ранее губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил, что в регионе находят десятки оттаявших беспилотных летательных аппаратов. По его словам, большая часть этих дронов, летящих над территорией области, подавляется системами радиоэлектронной борьбы (РЭБ).

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик.

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