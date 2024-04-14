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00:12, 15 апреля 2024Мир

Пентагон заявил о готовности США защищать Израиль

Глава Пентагона Остин заявил о готовности США защищать Израиль
Ллойд Остин

Ллойд Остин. Фото: Amanda Andrade-Rhoades / Reuters

Глава Пентагона Ллойд Остин заявил о готовности США защищать Израиль. Об этом сообщается на сайте американского военного ведомства.

Об этом Остин заявил в ходе телефонного разговора с министром обороны Израиля Йоавом Галантом. По его словам, Соединенные Штаты не ищут эскалации. Он добавил, что Вашингтон продолжает предпринимать все необходимые действия для защиты Израиля и американского персонала.

Остин сообщил Галанту о своих консультациях с партнерами для «укрепления международной решимости перед лицом иранской агрессии».

В ночь на 14 апреля Вооруженные силы Ирана выпустили по территории Израиля 185 беспилотников, 36 крылатых ракет и 110 ракет класса «земля-земля». Тегеран назвал это ответом на удар по консульству страны в Дамаске, произошедший 1 апреля.

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      Марина Совина
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