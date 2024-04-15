55-летняя актриса забеременела от 24-летнего поклонника

The Sun: в Колумбии женщина забеременела от мужа на 31 год младше ее

Актриса и писательница Алина Лозано из Колумбии объявила о беременности. Женщина ждет ребенка от мужа, который на 31 год младше ее, сообщает The Sun.

55-летняя Лозано вышла замуж за 24-летнего Джима Веласкеса в ноябре 2023 года. Мужчина с раннего детства следил за творчеством будущей жены и был ее поклонником. Их свадьба вызвала бурное обсуждение в сети. Многие пользователи посчитали, что Веласкес вступил в брак с Лозано лишь из-за финансовой выгоды. Однако актриса опровергла эти слухи. Она заявила, что Веласкес зарабатывает самостоятельно и является самодостаточным человеком.

Недавно Веласкес и Лозано рассказала поклонникам о новом радостном событии, которое произошло в их жизни. В скором времени они станут родителями. Лозано отметила, что смогла забеременеть в зрелом возрасте благодаря вспомогательным репродуктивным технологиям. Для зачатия ребенка она вместе с супругом обратилась в клинику по лечению бесплодия. На все необходимые процедуры пара потратила около 100 миллионов колумбийских песо (2,4 миллиона рублей). «Это большие деньги, но оно того стоило, ведь теперь вы сами видите, что наше маленькое чудо скоро появится на свет», — говорит она.

Ранее сообщалось, что жительница США влюбилась в мужчину на 27 лет старше нее и вышла за него замуж. Его друзья были удивлены, что он выбрал в спутницы женщину практически вдвое младше него.

