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20:54, 15 апреля 2024Силовые структуры

Аферисты под видом начальства обманули пожилых педагогов на два миллиона рублей

В Петербурге мошенники обманули пожилых преподавательниц на два миллиона рублей

Фото: fizkes / Shutterstock / Fotodom

В Санкт-Петербурге мошенники обманули двух пожилых преподавательниц на общую сумму более двух миллионов рублей. Об этом сообщает Telegram-канал Mash на Мойке.

По информации канала, первая пострадавшая — 81-летняя сотрудница медицинского университета имени Павлова — доцент, кандидат химических наук. Мошенник позвонил женщине и представился проректором. Он предупредил потерпевшую о том, что в скоро ей поступит звонок из отдела безопасности Минздрава РФ. Спустя некоторое время пенсионерке позвонили якобы из ведомства и рассказали, что она должна срочно продать свой автомобиль и перевести вырученные деньги на указанный звонившим счет. А также, сверху еще 100 тысяч рублей. Общая сумма ущерба составила 955 тысяч рублей. Получив деньги, мошенники пропали.

Вторая пострадавшая — 72-летняя преподавательница Музыкального училища имени Римского-Корсакова. Она получила сообщение якобы от директора училища, который предупредил женщину о звонке из Центробанка РФ. Спустя некоторое время пенсионерке позвонили, представились сотрудниками спецслужб Центробанка. Звонившие сообщили потерпевшей о том, что она должна перевести им на указанный счет свои сбережения. Таким образом аферисты получили более 1 миллиона рублей.

Пострадавшие написали заявление в полицию. Возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве в особо крупном размере.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге мошенники шантажировали пожилую женщину, заявив, что она якобы помогала недружественной стране, а затем выманили у нее пять миллионов рублей.

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      Анна Габай
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