Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
14:29, 15 апреля 2024Россия

Аксенов запретил мигрантам работать в 35 сферах в Крыму

Глава Крыма Аксенов подписал указ о запрете мигрантам работать в 35 сферах
Сергей Аксенов

Сергей Аксенов. Фото: Виктор Коротаев / Коммерсантъ

Глава Крыма Сергей Аксенов подписал указ о запрете мигрантам работать в 35 сферах в этом регионе. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

В опубликованном указе говорится, что трудовые мигранты в Крыму больше не смогут привлекаться к административно-хозяйственной, складской деятельности и розничной торговле. Мигрантам в этом российского регионе будет также запрещено заниматься обслуживанием зданий и территорий. Отдельно в указе Аксенова сообщается, что мигранты не смогут вести издательскую деятельность и снимать в Крыму кинофильмы.

Глава Крыма отметил, что в регионе уже были выявлены 500 нарушавших закон мигрантов, около 100 из которых работали в республике нелегально. Какую деятельность вели выявленные мигранты, и были ли среди них книгоиздатели или сотрудники кинокомпаний, не уточняется.

Что думаешь? Оцени!
      Марк Леонов
      Обсудить
      Последние новости

      Украинский дрон «Баба-яга» нашли при обыске в московском офисе. Как он там оказался?

      Галкин поздравил Пугачеву с 75-летием

      Блогерам проспонсируют создание шоу

      Стало известно о взрывах на севере Харькова

      В ЕС допустили введение новых санкций против Ирана

      Россиян научат снимать рекламные ролики и создавать объекты медиаскусства

      Аксенов запретил мигрантам работать в 35 сферах в Крыму

      Россияне раскрыли отношение к местным брендам

      Не толстеющих от переедания людей предупредили об опасных болезнях

      Известная певица оказалась вынуждена экономить из-за ипотеки

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше