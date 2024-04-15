Аксенов запретил мигрантам работать в 35 сферах в Крыму

Глава Крыма Аксенов подписал указ о запрете мигрантам работать в 35 сферах

Глава Крыма Сергей Аксенов подписал указ о запрете мигрантам работать в 35 сферах в этом регионе. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

В опубликованном указе говорится, что трудовые мигранты в Крыму больше не смогут привлекаться к административно-хозяйственной, складской деятельности и розничной торговле. Мигрантам в этом российского регионе будет также запрещено заниматься обслуживанием зданий и территорий. Отдельно в указе Аксенова сообщается, что мигранты не смогут вести издательскую деятельность и снимать в Крыму кинофильмы.

Глава Крыма отметил, что в регионе уже были выявлены 500 нарушавших закон мигрантов, около 100 из которых работали в республике нелегально. Какую деятельность вели выявленные мигранты, и были ли среди них книгоиздатели или сотрудники кинокомпаний, не уточняется.