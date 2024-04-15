Автор песни «Миллион алых роз» вспомнил о конфликтах с Пугачевой
Автор хита «Миллион алых роз», латвийский композитор Раймонд Паулс вспомнил о конфликтах с эстрадной певицей Аллой Пугачевой. Его слова приводит aif.ru.
Народный артист СССР рассказал, что несколько раз крупно ссорился с артисткой во время совместной работы. Однажды Пугачева не пригласила Паулса на выступление, приехав в Ригу. «Алла меня не пригласила на свои концерты. Я, конечно, мог купить билет и сам прийти. Но я не стал. Без приглашения некультурно приходить», — отметил композитор.
Однажды исполнительница устроила скандал из-за слов песни «Еще не вечер», в которой поется, что «стал с годами труден путь». Пугачева увидела в тексте намек, что ее карьера близится к концу. В итоге Паулс предложил исполнить песню начинающей артистке Лайме Вайкуле, которая впоследствии обрела популярность.
Паулс признался, что оставил все обиды в прошлом. «Когда Алла выходила на сцену, ей все можно было простить, не было равных ей», — заключил он.
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