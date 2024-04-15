Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
14:14, 15 апреля 2024Культура

Автор песни «Миллион алых роз» вспомнил о конфликтах с Пугачевой

Композитор Паулс рассказал, что ссорился с Пугачевой из-за ее сложного характера

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Автор хита «Миллион алых роз», латвийский композитор Раймонд Паулс вспомнил о конфликтах с эстрадной певицей Аллой Пугачевой. Его слова приводит aif.ru.

Народный артист СССР рассказал, что несколько раз крупно ссорился с артисткой во время совместной работы. Однажды Пугачева не пригласила Паулса на выступление, приехав в Ригу. «Алла меня не пригласила на свои концерты. Я, конечно, мог купить билет и сам прийти. Но я не стал. Без приглашения некультурно приходить», — отметил композитор.

Однажды исполнительница устроила скандал из-за слов песни «Еще не вечер», в которой поется, что «стал с годами труден путь». Пугачева увидела в тексте намек, что ее карьера близится к концу. В итоге Паулс предложил исполнить песню начинающей артистке Лайме Вайкуле, которая впоследствии обрела популярность.

Паулс признался, что оставил все обиды в прошлом. «Когда Алла выходила на сцену, ей все можно было простить, не было равных ей», — заключил он.

Ранее композитор Агутин раскрыл секрет популярности Пугачевой.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
      Мария Рюрикова
      Обсудить
      Последние новости

      Украинский дрон «Баба-яга» нашли при обыске в московском офисе. Как он там оказался?

      Следствие отказалось от заключения популярного российского блогера под стражу

      Российская «Площадь» обнулит цели

      Автор песни «Миллион алых роз» вспомнил о конфликтах с Пугачевой

      Tesla собралась уволить каждого десятого сотрудника

      Блогерам проспонсируют создание шоу

      Российский режиссер упал на нож и был госпитализирован

      Минобороны впервые заявило об уничтожении гаубицы L-119 и станции РЭБ «Хмара»

      Росгвардейцы нашли схроны ВСУ в Херсонской и Запорожской областях

      Семья россиян застряла в Турции из-за авиакомпании и лишилась миллиона рублей

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше