Байден попытался убедить лидеров Конгресса одобрить помощь Украине

Байден призвал лидеров Конгресса принять проект, в который входит помощь Украине

Президент США Джо Байден пытался убедить лидеров Конгресса США принять законопроект по национальной безопасности, в который входит помощь Киеву, и призвал их сделать это как можно скорее. Об этом сообщает The Hill.

Глава Белого дома созвонился со спикером Палаты представителей Майком Джонсоном, лидером большинства в Сенате Чаком Шумером, лидером меньшинства в Сенате Митчем МакКоннеллом и лидером меньшинства в Палате представителей Хакимом Джеффрисом.

Отмечается, что во время разговора президент США подчеркнул острую необходимость одобрения Палатой представителей дополнительного законопроекта по нацбезопасности.

Ранее Байден обсудил с лидерами Конгресса атаку Ирана на Израиль и необходимость согласования Палатой представителей новой помощи Израилю.