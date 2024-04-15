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10:04, 15 апреля 2024Мир

Байден попытался убедить лидеров Конгресса одобрить помощь Украине

Байден призвал лидеров Конгресса принять проект, в который входит помощь Украине

Фото: Shawn Thew / Reuters

Президент США Джо Байден пытался убедить лидеров Конгресса США принять законопроект по национальной безопасности, в который входит помощь Киеву, и призвал их сделать это как можно скорее. Об этом сообщает The Hill.

Глава Белого дома созвонился со спикером Палаты представителей Майком Джонсоном, лидером большинства в Сенате Чаком Шумером, лидером меньшинства в Сенате Митчем МакКоннеллом и лидером меньшинства в Палате представителей Хакимом Джеффрисом.

Отмечается, что во время разговора президент США подчеркнул острую необходимость одобрения Палатой представителей дополнительного законопроекта по нацбезопасности.

Ранее Байден обсудил с лидерами Конгресса атаку Ирана на Израиль и необходимость согласования Палатой представителей новой помощи Израилю.

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      Семен Александров
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