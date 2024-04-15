Президент США Байден обсудил с лидерами Конгресса США атаку Ирана на Израиль

Президент США Джо Байден обсудил с лидерами Конгресса атаку Ирана на Израиль. Об этом сообщает РИА Новости.

В ходе разговора американский лидер обсудил срочную необходимость для палаты представителей согласовать новую помощь Израилю.

По словам спикера палаты представителей Майка Джонсона, законопроект о новых средствах для Израиля и Украины может быть поставлен на рассмотрение на этой неделе.

В ночь на 14 апреля Вооруженные силы Ирана выпустили по территории Израиля 185 беспилотников, 36 крылатых ракет и 110 ракет класса «земля-земля». В Тегеране заявили, что это стало ответом на удар по консульству страны в Дамаске, произошедший 1 апреля. Глава Пентагона Ллойд Остин после атаки Ирана заявил о готовности Соединенных Штатов защищать Израиль.