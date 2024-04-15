Белгородским чиновникам предложили делать обзоры магазинов с дешевыми продуктами

Губернатор Гладков предложил белгородским чиновникам делать обзоры магазинов

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков предложил региональным чиновникам делать обзоры магазинов с самыми дешевыми продуктами. На это обратил внимание Telegram-канал «Осторожно, новости».

Глава региона в ходе совещания заслушал доклад о средних ценах на продовольственные товары. Белгородский министр сельского хозяйства рассказал, что область занимает лидирующее место по стоимости продуктового набора, а ситуация с обеспечением населения находится под контролем.

Гладков тогда выступил со встречной инициативой. По его словам, некоторые жители могут не поверить докладу из-за разницы цен в магазинах. Поэтому чиновникам стоит делать еженедельные обзоры магазинов, где товары из продовольственной корзины торгуются по самым низким ценам. Публиковать обзоры, по задумке губернатора, будут в СМИ и муниципальных газетах по итогам каждой недели.

Первые результаты подобных мероприятий чиновников обязали представить главе через две недели.

Ранее губернатор Белгородской области призвал оснастить всю сельхозтехнику защитой от дронов.