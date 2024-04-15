Чиновники выстроились в очередь ради фото за партой Путина в российской школе

В Нижнем Тагиле чиновники встали в школе в очередь ради фото за партой Путина

В школе №32 в Нижнем Тагиле Свердловской области чиновники выстроились в очередь ради фотографии за партой, за которой президент России Владимир Путин сидел в феврале во время своей поездки в регион. Кадры из учебного заведения были опубликованы в Telegram-канале «Осторожно, новости».

На представленном видеоролике видно, как сотрудники в деловых костюмах стоят в коридоре школы. Некоторые из чиновников уже после проведения фотосессии продолжают находиться в кабинете у парты, к которой прикасался глава государства.

Как пишет RTVI, на парте установили памятную табличку, теперь туда сажают только отличников

Директор свердловской школы №32 Галина Масликова сочла это знаковым событием. Она отметила, что решение отметить табличкой парту в кабинете физики, за которой сидел Путин, обсуждалось с главой города. В школе также установили отдельный стенд, посвященный приезду лидера страны.

Ранее сообщалось, что губернатор Калининградской области Антон Алиханов в русской косоворотке удивил Путина.