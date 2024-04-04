Губернатор в русской косоворотке удивил Путина

Калининградский губернатор Алиханов в русской косоворотке удивил Путина

Губернатор Калининградской области Антон Алиханов, который присутствовал в русской косоворотке на видеоконференции по открытию молодежных центров с участием президента России Владимира Путина, удивил своим нарядом главу государства. На это обратил внимание Telegram-канал RIA Kremlinpool.

По мнению Путина, калининградский глава ничего никогда не делает без смысла. «Смотрю, Антон Андреевич сегодня надел русскую косоворотку. Вы это специально сделали?» — поинтересовался президент.

Алиханов в ответ заметил, что его попросила одеться в черное молодежь, поэтому он выбрал такую рубашку. «Льняные рубахи шьют наши производители в Калининграде», — пояснил он.

Ранее сообщалось, что Путин посоветовал губернатору Ярославской области Михаилу Евраеву ставить перед собой амбициозные цели.

До этого российский президент похвалил губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова за хорошие показатели.