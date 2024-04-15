Россиян предупредили об одной опасности в дачном доме после зимы

Эксперт Мешалкина: избавиться от плесени в дачном доме удастся с помощью белизны

При первом заезде на дачу после зимы собственника может подстерегать ряд неприятных сезонных проблем. О них россиян предупредила эксперт онлайн-гипермаркета «ВсеИнструменты.ру» Юлия Мешалкина, комментарий есть в распоряжении «Ленты.ру».

По словам специалиста, по приезде на дачу в первый раз после холодов важно проверить целостность фундамента и цоколя, хорошо ли открываются окна и двери, осмотреть, нет ли пробоин на водосточных и водопроводных трубах. Войдя внутрь, необходимо убедиться, что на чердаке и в комнатах нет протечек, проводка в порядке и все розетки, выключатели и электрический щиток работают исправно, а также что на стенах не появилась плесень.

Мешалкина отметила, что игнорировать ни одну из таких проблем не стоит, поскольку они могут принести много неприятностей. Так, если не убрать плесень, появляющуюся из-за повышенной влажности, сразу, она может очень быстро распространиться на гораздо большей площади и победить ее будет значительно сложнее. Кроме того, плесень представляет опасность для здоровья человека — она вырабатывает токсины и способна вызвать астму и пневмонию. По словам эксперта, избавиться от нее удастся с помощью белизны, разбавленной водой — раствор понадобится нанести на пораженные участки. Помочь в борьбе с ней также могут специальные моющие средства, заключила Мешалкина.

Ранее в апреле домохозяйкам посоветовали «заклеить» плесень в доме.