Девушка съела крокодила и едва не лишилась зрения из-за редкого паразита

В Конго из глаза больной пентастомозом девушки удалили сантиметрового паразита

В Демократической Республике Конго в глазу съевшей крокодила пациентки поселился паразит из-за редкой инфекции. Об этом сообщает Daily Mirror.

28-летняя пациентка два года ходила с шишкой на веке, однако не испытывала болезненных ощущений. Она решила обратиться за медицинской помощью, когда заметила, что образование стало увеличиваться в размерах.

Врачи осмотрели девушку и обнаружили в ее левом глазу сантиметрового паразита. Его благополучно удалили. После дальнейших обследований выяснилось, что пациентка страдала от редкой инфекции, которая называется глазной пентастомоз. Болезнь возникает из-за попадания в организм человека пентастомид — паразитов подкласса ракообразные. Если они поселяются в глазу пациента, у него могут возникнуть болевые ощущения и развиться глаукома. В результате больной рискует лишиться зрения. В некоторых случаях паразиты могут вызвать перфорацию внутренних органов и сильнейшие иммунные реакции организма, что может привести к летальному исходу.

Пентастомиды откладывают яйца в змеях. Инфекция передается людям, которые имели тесный контакт с зараженными змеями или употребляли в пищу мясо рептилий, не прошедшее должную термическую обработку. Врачи выяснили, что пациентка регулярно ела мясо крокодила. Предполагается, что ей попался зараженный паразитами кусок.

Для профилактики болезни врачи рекомендуют соблюдать правила гигиены, носить перчатки или мыть руки после контакта с рептилиями, а также не есть сырое мясо рептилий.

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