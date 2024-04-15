Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
18:46, 15 апреля 2024Из жизни

Девушка съела крокодила и едва не лишилась зрения из-за редкого паразита

В Конго из глаза больной пентастомозом девушки удалили сантиметрового паразита

Фото: Bulkin Sergey / Globallookpress.com

В Демократической Республике Конго в глазу съевшей крокодила пациентки поселился паразит из-за редкой инфекции. Об этом сообщает Daily Mirror.

28-летняя пациентка два года ходила с шишкой на веке, однако не испытывала болезненных ощущений. Она решила обратиться за медицинской помощью, когда заметила, что образование стало увеличиваться в размерах.

Врачи осмотрели девушку и обнаружили в ее левом глазу сантиметрового паразита. Его благополучно удалили. После дальнейших обследований выяснилось, что пациентка страдала от редкой инфекции, которая называется глазной пентастомоз. Болезнь возникает из-за попадания в организм человека пентастомид — паразитов подкласса ракообразные. Если они поселяются в глазу пациента, у него могут возникнуть болевые ощущения и развиться глаукома. В результате больной рискует лишиться зрения. В некоторых случаях паразиты могут вызвать перфорацию внутренних органов и сильнейшие иммунные реакции организма, что может привести к летальному исходу.

Материалы по теме:
«Я не спал только когда ел и ходил в туалет» Загадочная болезнь приковала американца к постели. Через 11 лет он вылечил себя сам
«Я не спал только когда ел и ходил в туалет»Загадочная болезнь приковала американца к постели. Через 11 лет он вылечил себя сам
4 октября 2019
«У тебя вырастут волосы повсюду!» Эти люди подхватили давно забытые болезни. Все из-за отказа от прививок
«У тебя вырастут волосы повсюду!»Эти люди подхватили давно забытые болезни. Все из-за отказа от прививок
20 июля 2019

Пентастомиды откладывают яйца в змеях. Инфекция передается людям, которые имели тесный контакт с зараженными змеями или употребляли в пищу мясо рептилий, не прошедшее должную термическую обработку. Врачи выяснили, что пациентка регулярно ела мясо крокодила. Предполагается, что ей попался зараженный паразитами кусок.

Для профилактики болезни врачи рекомендуют соблюдать правила гигиены, носить перчатки или мыть руки после контакта с рептилиями, а также не есть сырое мясо рептилий.

Ранее жительница Филиппин решила, что у ее сына развилась редкая болезнь из-за того, что во время беременности она съела бродячую кошку. Мальчик родился с гипертрихозом, который также называют «синдромом оборотня».

Что думаешь? Оцени!
      Алиса Удовик
      Обсудить
      Последние новости

      США хотят сорвать российский проект «Арктик СПГ-2». Что они для этого делают и могут ли добиться успеха?

      Появились подробности о хранившей в московском офисе украинский дрон компании

      Глава Минобороны Израиля заявил США о необходимости удара по Ирану

      Продюсер популярного шоу на ТНТ пожаловался на нытье участниц

      Девушка съела крокодила и едва не лишилась зрения из-за редкого паразита

      60-летняя Лолита снялась в интервью без макияжа

      Начался суд над Трампом по делу о подкупе порноактрисы

      В ЦБ раскрыли способ борьбы с ростом цен в России

      СБУ задержала трех таможенных чиновников за обложение импортеров «данью»

      Раскрыт статус жены популярного российского блогера по его уголовному делу

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше