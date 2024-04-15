Диетолог сообщила о пользе замороженных овощей и фруктов

Диетолог Королева: весной замороженные овощи и фрукты могут заменить свежие

Врач-диетолог Маргарита Королева сообщила о пользе замороженных овощей и фруктов. Об этом сообщает РИА Новости.

По ее словам, некоторые продукты достаточно дефицитны в весеннее время. Специалист отметила, что замороженные овощи, фрукты и ягоды весной могут заменить свежие, поскольку они сохранили в составе полезную клетчатку и витаминно-минеральные комплексы.

Королева также порекомендовала отдавать предпочтение тем продуктам, которые необходимы для поддержания работоспособности и защиты организма от сезонных заболеваний. Она посоветовала на завтрак употреблять зерновые, в том числе геркулес, с добавлением масла Гхи, а также свежезамороженных ягод и фруктов.

Ранее диетолог Эсма Володина призвала россиян отказаться от снеков и соусов ради сохранения здоровья и красоты. По ее словам, в этих продуктах много вредных для здоровья ингредиентов и практически нет полезных веществ.