Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
07:35, 15 апреля 2024Забота о себе

Диетолог сообщила о пользе замороженных овощей и фруктов

Диетолог Королева: весной замороженные овощи и фрукты могут заменить свежие

Фото: Angel Sinigersky /  Unsplash

Врач-диетолог Маргарита Королева сообщила о пользе замороженных овощей и фруктов. Об этом сообщает РИА Новости.

По ее словам, некоторые продукты достаточно дефицитны в весеннее время. Специалист отметила, что замороженные овощи, фрукты и ягоды весной могут заменить свежие, поскольку они сохранили в составе полезную клетчатку и витаминно-минеральные комплексы.

Королева также порекомендовала отдавать предпочтение тем продуктам, которые необходимы для поддержания работоспособности и защиты организма от сезонных заболеваний. Она посоветовала на завтрак употреблять зерновые, в том числе геркулес, с добавлением масла Гхи, а также свежезамороженных ягод и фруктов.

Ранее диетолог Эсма Володина призвала россиян отказаться от снеков и соусов ради сохранения здоровья и красоты. По ее словам, в этих продуктах много вредных для здоровья ингредиентов и практически нет полезных веществ.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      «Разворачивается парад лицемерия». Российский постпред жестко высказался о заседании Совбеза ООН по Ирану и Израилю

      Стало известно о планах Британии выслать своих мигрантов в четыре страны

      Блинкен обсудил с главами МИД Британии и Германии конфликт на Ближнем Востоке

      Парень проснулся с загадочным пятном на ноге и испугал пользователей сети

      Строительству домов в России предрекли резкое подорожание

      В России анонсировали ревизию контрольных работ на предмет их необходимости

      Половина пущенных на Израиль баллистических ракет Ирана не достигли целей

      Центробанк заподозрил аудитора Киви Банка в нарушении «антиотмывочного» закона

      Российский военный сел пьяным за руль и был осужден

      Перебегавшую дорогу россиянку переехали два автомобиля

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше