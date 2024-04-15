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03:32, 15 апреля 2024Ценности

20-летняя дочь Чарли Шина снялась в нижнем белье в откровенной позе

Фото: @samisheen

Дочь американских актеров Чарли Шина и Дениз Ричардс Сэми Шин снялась в откровенной позе. Соответствующая публикация появилась в сторис на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

На размещенном фото 20-летняя модель платформы OnlyFans была запечатлена в комплекте нижнего белья розового цвета, состоящем из бюстгальтера и стрингов. При этом она предстала перед камерой, стоя на коленях, повернувшись к камере боком и высунув язык.

Для снимка девушка сделала макияж с акцентом на глаза, оформив графичные черные стрелки, а также распустила волосы.

В декабре прошлого года Сэми Шин показала фигуру в откровенном образе. Тогда девушка примерила рождественское мини-платье из бархата на тонких бретелях. Помимо этого, она надела красные стринги, которые полностью обнажали ее ягодицы.

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      Карина Черных
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