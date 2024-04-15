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18:03, 15 апреля 2024Силовые структуры

Экс-сотрудник УФСБ получил срок за взятки на сумму более 160 миллионов рублей

В Пермском крае экс-сотрудник УФСБ Царегородцев получил 9 лет колонии за взятки
Начало событий в новости Бывшего сотрудника ФСБ осудят за получение взятки в размере 160 миллионов рублей

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

Пермский военный гарнизонный суд приговорил экс-сотрудника Управления Федеральной службы безопасности (УФСБ) России по Пермскому краю Григория Царегородцева к девяти годам лишения свободы за взятки на сумму более 160 миллионов рублей. Об этом сообщает ТАСС.

Царегородцев признан виновным по части 6 статьи 290 УК РФ («Получение взятки»). Он будет отбывать наказание в колонии строгого режима. Также суд приговорил фигуранта к штрафу в размере двукратной суммы взятки. Уточняется, что суд лишил бывшего сотрудника УФСБ звания майор и запретил ему занимать должности на государственной службе.

По данным следствия, с 2016 по 2022 год подсудимый за деньги оказывал покровительство группе хакеров. Он обещал помочь с переводом из Москвы в пермский СИЗО, а также прекратить их уголовное преследование. В общей сложности Царегородцев получил 160 миллионов рублей. Хакеров задержали в январе 2022 года, а сам бывший сотрудник УФСБ был арестован в апреле 2023 года.

4 апреля прокуратура запрашивала для Царегородцева девять лет и восемь месяцев лишения свободы.

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      Анна Габай
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