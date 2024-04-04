Бывшего сотрудника ФСБ осудят за получение взятки в размере 160 миллионов рублей

В Прикамье прокуратура запросила для экс-сотрудника УФСБ 9,8 года за взятку

В Пермском крае прокуратура запросила для бывшего сотрудника регионального УФСБ Григория Царегородцева девять лет и восемь месяцев лишения свободы за получение взятки в размере 160 миллионов рублей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Пермский военный гарнизонный суд.

Он проходит обвиняемым по статье 290 УК РФ. В суде заявили, что последнее слово Царегородцева назначено на 11 апреля.

По версии следствия, с 2016 по 2022 год Царегородцев за деньги оказывал покровительство группе хакеров. Он обещал помочь с переводом из Москвы в пермское СИЗО, а также прекратить их уголовное преследование. В общей сложности силовик получил 160 миллионов рублей. Хакеров задержали в январе 2022 года, а Царегородцев был арестован в апреле 2023 года.

Ранее сотрудники ФСБ России задержали экс-судью Верховного суда Ингушетии Сергея Бойчука и бывшего председателя Магасского райсуда той же республики Магомеда Аушева.