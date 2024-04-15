Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
18:07, 15 апреля 2024Бывший СССР

Экс-советник президента Украины заявил о смерти для страны при демобилизации

Арестович: демобилизация на Украине равнозначна смерти для страны

Кадр: Alexey Arestovych / YouTube

Бывший советник украинского президента Владимира Зеленского Алексей Арестович (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) заявил, что демобилизация для Украины равнозначна смерти. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«Политики, призывающие к демобилизации, отлично знают, что это невозможно, если мы хотим сохранить Украину и не позволить, чтобы рухнул фронт. Демобилизация равна смерти Украины», — написал политик.

По его мнению, если опытные военнослужащие Вооруженных сил Украины (ВСУ) отправятся домой, а их место займут необученные бойцы, то Россия неизбежно сможет прорвать фронт и взять множество территорий.

«Об этом не хотят говорить политики, боясь уронить рейтинг, но реальность такова, что демобилизация в условиях большой войны невозможно», — заключил Арестович.

Ранее военнослужащие ВСУ высказались об отмене демобилизации на Украине, заявив, что готовы пойти на дезертирство. Некоторые из них заявили, что идти на фронт наравне со всеми должны депутаты Верховной Рады.

Что думаешь? Оцени!
      Валентин Карант
      Обсудить
      Последние новости

      США хотят сорвать российский проект «Арктик СПГ-2». Что они для этого делают и могут ли добиться успеха?

      Появились подробности о хранившей в московском офисе украинский дрон компании

      Глава Минобороны Израиля заявил США о необходимости удара по Ирану

      Продюсер популярного шоу на ТНТ пожаловался на нытье участниц

      Девушка съела крокодила и едва не лишилась зрения из-за редкого паразита

      60-летняя Лолита снялась в интервью без макияжа

      Начался суд над Трампом по делу о подкупе порноактрисы

      В ЦБ раскрыли способ борьбы с ростом цен в России

      СБУ задержала трех таможенных чиновников за обложение импортеров «данью»

      Раскрыт статус жены популярного российского блогера по его уголовному делу

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше