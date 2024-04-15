Экс-советник президента Украины заявил о смерти для страны при демобилизации

Арестович: демобилизация на Украине равнозначна смерти для страны

Бывший советник украинского президента Владимира Зеленского Алексей Арестович (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) заявил, что демобилизация для Украины равнозначна смерти. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«Политики, призывающие к демобилизации, отлично знают, что это невозможно, если мы хотим сохранить Украину и не позволить, чтобы рухнул фронт. Демобилизация равна смерти Украины», — написал политик.

По его мнению, если опытные военнослужащие Вооруженных сил Украины (ВСУ) отправятся домой, а их место займут необученные бойцы, то Россия неизбежно сможет прорвать фронт и взять множество территорий.

«Об этом не хотят говорить политики, боясь уронить рейтинг, но реальность такова, что демобилизация в условиях большой войны невозможно», — заключил Арестович.

Ранее военнослужащие ВСУ высказались об отмене демобилизации на Украине, заявив, что готовы пойти на дезертирство. Некоторые из них заявили, что идти на фронт наравне со всеми должны депутаты Верховной Рады.