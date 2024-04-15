Геи-клофелинщики похитили москвича с вечеринки и изнасиловали его

Shot: в Москве геи-клофелинщики похитили юношу с вечеринки и изнасиловали его

В Москве геи-клофелинщики похитили 22-летнего молодого человека и изнасиловали его. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По данным канала, 12 апреля потерпевший пришел по приглашению друга на вечеринку в Люберцах. Юноша выпил несколько бокалов алкоголя и понял, что плохо себя чувствует. Далее ему сделали несколько уколов, перевезли в другую квартиру, и трое представителей ЛГБТ-сообщества (международное общественное движение ЛГБТ признано экстремистской организацией и запрещено в России) надругались над пострадавшим.

На следующий день москвич проснулся у себя дома и вызвал скорую. Его госпитализировали с травмой прямой кишки. Полиция начала проверку.

Ранее стало известно, что в Троицке Челябинской области арестован на два месяца 29-летний местный рецидивист за изнасилование 15-летней школьницы в гараже.