Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
13:33, 15 апреля 2024Силовые структуры

Геи-клофелинщики похитили москвича с вечеринки и изнасиловали его

Shot: в Москве геи-клофелинщики похитили юношу с вечеринки и изнасиловали его

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

В Москве геи-клофелинщики похитили 22-летнего молодого человека и изнасиловали его. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По данным канала, 12 апреля потерпевший пришел по приглашению друга на вечеринку в Люберцах. Юноша выпил несколько бокалов алкоголя и понял, что плохо себя чувствует. Далее ему сделали несколько уколов, перевезли в другую квартиру, и трое представителей ЛГБТ-сообщества (международное общественное движение ЛГБТ признано экстремистской организацией и запрещено в России) надругались над пострадавшим.

На следующий день москвич проснулся у себя дома и вызвал скорую. Его госпитализировали с травмой прямой кишки. Полиция начала проверку.

Ранее стало известно, что в Троицке Челябинской области арестован на два месяца 29-летний местный рецидивист за изнасилование 15-летней школьницы в гараже.

Что думаешь? Оцени!
      Екатерина Кашурникова
      Обсудить
      Последние новости

      Украинский дрон «Баба-яга» нашли при обыске в московском офисе. Как он там оказался?

      Блогерам проспонсируют создание шоу

      В крупном российском городе заявили о массовом отъезде мигрантов

      Следствие отказалось от заключения популярного российского блогера под стражу

      Российская «Площадь» обнулит цели

      Автор песни «Миллион алых роз» вспомнил о конфликтах с Пугачевой

      Tesla собралась уволить каждого десятого сотрудника

      Российский режиссер упал на нож и был госпитализирован

      Минобороны впервые заявило об уничтожении гаубицы L-119 и станции РЭБ «Хмара»

      Росгвардейцы нашли схроны ВСУ в Херсонской и Запорожской областях

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше