В российском регионе рецидивист изнасиловал 15-летнюю школьницу в гараже

Под Челябинском мужчина арестован на срок до 10 июня за изнасилование школьницы

В Троицке Челябинской области арестован на два месяца 29-летний местный рецидивист за изнасилование 15-летней школьницы в гараже. Об этом «Ленте.ру» сообщила прокуратура региона.

По данным следствия, преступление против половой неприкосновенности несовершеннолетней произошло утром 10 апреля. Тогда обвиняемый в состоянии алкогольного опьянения изнасиловал несовершеннолетнюю в гараже, на территории гаражно-строительного кооператива (ГСК) «Урал».

Мужчина обвиняется по статье о насильственных действиях сексуального характера. Он заключен под стражу на срок до 10 июня 2024 года. Выяснилось, что фигурант вышел на свободу в 2023 году из колонии, где отбывал наказание по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. Также в отношении обвиняемого в Троицком городском суде уже находятся два дела по статьям о легком причинении вреда здоровью и о причинении вреда здоровью средней тяжести.

Ранее сообщалось, что в Башкортостане полиция задержала педофила-рецидивиста за изнасилование малолетней девочки, шедшей к бабушке.

