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17:16, 15 апреля 2024Мир

Глава МИД Британии надоел американским конгрессменам из-за Украины

Daily Mail: глава МИД Британии Кэмерон раздражает конгрессменов США Украиной

Фото: Isabel Infantes / Pool / Reuters

Глава МИД Британии Дэвид Кэмерон надоел американским конгрессменам своими просьбами о помощи Украине. Об этом сообщает газета Daily Mail.

«Он раздражает их тем, что явно не понимает главной национальной проблемы. И демонстрирует энтузиазм в отношении войны, которая все меньше волнует американцев», — отмечается в материале издания.

Дополнительно сообщается, что конгрессменов все более волнует проблема неконтролируемой миграции вместо внешнеполитических вопросов.

Ранее стало известно, что большинство американских республиканцев доверяют экс-президенту США Дональду Трампу как главному источнику информации в конфликте на Украине. Ему свою поддержку оказывает 79 процентов респондентов. Наименьшим доверием пользуется Государственный департамент США.

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      Максим Габриелян
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