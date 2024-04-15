Глава МИД Британии надоел американским конгрессменам из-за Украины

Daily Mail: глава МИД Британии Кэмерон раздражает конгрессменов США Украиной

Глава МИД Британии Дэвид Кэмерон надоел американским конгрессменам своими просьбами о помощи Украине. Об этом сообщает газета Daily Mail.

«Он раздражает их тем, что явно не понимает главной национальной проблемы. И демонстрирует энтузиазм в отношении войны, которая все меньше волнует американцев», — отмечается в материале издания.

Дополнительно сообщается, что конгрессменов все более волнует проблема неконтролируемой миграции вместо внешнеполитических вопросов.

Ранее стало известно, что большинство американских республиканцев доверяют экс-президенту США Дональду Трампу как главному источнику информации в конфликте на Украине. Ему свою поддержку оказывает 79 процентов респондентов. Наименьшим доверием пользуется Государственный департамент США.