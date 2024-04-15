Глава Минобороны Израиля заявил США о необходимости удара по Ирану

Глава Минобороны Израиля Галлант заявил США о необходимости удара по Ирану

Министр обороны Израиля Йоав Галлант заявил главе Пентагона Ллойду Остину о необходимости ответного удара по Ирану и отсутствии других альтернатив. Об этом сообщает агентство Axios.

«Галлант сказал Остину в телефонном разговоре в воскресенье, что Израиль не может допустить запуск баллистических ракет по своей территории без ответа», — отмечается в материале издания.

При этом сообщается, что Остин попросил израильского коллегу не идти на дальнейшую эскалацию ситуации. Таким образом он поддержал просьбу президента США Джо Байдена к Тель-Авиву не наносить ответного удара по Ирану.

Ранее стало известно, что главы стран Группы семи (G7) ввиду обеспокоенности ситуацией в регионе попросят Израиль не допустить эскалации кризиса с Ираном. При этом они добавили, что страны клуба поддерживают Тель-Авив и осуждают действия иранской стороны.