Израиль попросили не доводить конфликт с Ираном до полномасштабной войны

Axios: главы стран G7 попросят Израиль не допустить эскалации при ответе Ирану

Главы стран Группы семи (G7) ввиду обеспокоенности ситуацией в регионе попросят Израиль не допустить эскалации конфликта при ответе на ракетную атаку Ирана. Об этом сообщает Axios со ссылкой на дипломатические источники, знакомые с ходом встречи иностранных лидеров объединения.

По итогам встречи в формате видеосаммита страны выразили поддержку Израилю и потребовали от Ирана прекратить атаки, также предупредив о возможных мерах противодействия со стороны союзников Тель-Авива.

Ранее стало известно, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху отказался от предложения членов узкого кабинета военных действий Бени Ганца и Гади Айзенкота о немедленной ответной атаке на Иран из-за звонка президента США Джо Байдена. По словам официальных лиц, Ганц и Айзенкот заявили, что чем дольше Израиль будет ждать, тем труднее ему будет добиться международной легитимности для контратаки.

В ночь на 14 апреля Вооруженные силы Ирана выпустили по территории Израиля 185 беспилотников, 36 крылатых ракет и 110 ракет класса «земля-земля». В Тегеране заявили, что это стало ответом на удар по консульству страны в Дамаске, произошедший 1 апреля.

