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14:26, 15 апреля 2024Экономика

Известная певица оказалась вынуждена экономить из-за ипотеки

Певица Таисия Повалий вынуждена экономить из-за ипотеки

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Известная певица Таисия Повалий оказалась вынуждена экономить из-за ипотеки. О покупке дома в Подмосковье звезда рассказала в интервью PROZVEZD.

По словам Повалий, покупка дома полностью изменила ее жизнь. Теперь она не позволяет себе лишних трат и экономит на всем, чтобы быстрее расплатиться с кредитом. Певица рассчитывает выплатить ипотеку в течение двух-трех лет. Она отметила, что не сможет считать дом полностью своим, пока не заплатит за него.

Повалий добавила, что искала идеальный дом весь прошлый год. В результате она приобрела обставленный особняк и переехала туда вместе с мужем и матерью. «Я купила дом уже с мебелью. Она не новая, но мне нравится. Поэтому все разговоры о том, что я прошу у коллег мебель — это слухи. У Коли Баскова тоже ничего не просила. У него очень дорогая мебель: я такую не потяну», — рассказала артистка.

Ранее стало известно, что звезда сериала «Универ» Мария Кожевникова купила квартиру в подарок матери.

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      Александра Качан
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