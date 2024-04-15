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20:12, 15 апреля 2024Ценности

Известная российская блогерша показала фигуру в прозрачном комбинезоне

35-летняя блогерша Мария Миногарова показала фигуру в прозрачном комбинезоне

Фото: @minogarova

Известная российская блогерша и модель Мария Миногарова показала фигуру в откровенном образе. Соответствующая публикация появилась в ее Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

35-летняя инфлюэнсерша примерила наряд дизайнера Александра Арутюнова родом из Грузии. Так, она предстала перед фотографом в прозрачном кружевном комбинезоне черного цвета с широкими расклешенными брючинами, длинными рукавами и объемными плечами. При этом манекенщица надела под него нижнее белье в тон, которое включало в себя бюстгальтер без чашек с глубоким вырезом и V-образные трусы.

Кроме того, знаменитость распустила волосы, разделив их на прямой пробор и уложив волнами. В то же время она сделала контрастный макияж с длинными черно-белыми стрелками и коричневым контуром губ.

Ранее в апреле российская блогерша и модель таджикского происхождения Дина Саева снялась в купальнике и вызвала споры в сети.

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      Карина Черных
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