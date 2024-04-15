Кулеба обсудил поставки ПВО Украине с главой МИД Норвегии

Кулеба обсудил поставки Украине Patriot с главой МИД Норвегии Эде

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба обсудил со своим норвежским коллегой Бартом Эде поставки систем ПВО Patriot Украине. Об этом передает «РБК-Украина».

«Мы благодарны за то, что правительство Норвегии прилагает больше усилий, чтобы Украина имела больше таких систем», — заявил Кулеба.

По его словам, правительство Норвегии предоставляет помощь, чтобы Украина могла получить зенитно-ракетные комплексы Patriot из других стран.

Ранее Дмитрий Кулеба допустил возможность частичной защиты территории республики находящимися в Польше системами Patriot. По его словам, это также позволило бы защитить страны НАТО «от прилетов на их территории российских ракет или дронов».