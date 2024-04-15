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10:48, 15 апреля 2024Бывший СССР

В Киеве допустили защиту Украины польскими системами ПВО

Глава МИД Кулеба допустил возможность защиты Украины польскими системами Patriot

Фото: Annegret Hilse / Reuters

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба допустил возможность частичной защиты территории республики находящимися в Польше зенитными ракетными комплексами (ЗРК) Patriot. Об этом он заявил в интервью украинскому телеканалу ТСН.

По его словам, это также позволило бы защитить страны НАТО «от прилетов на их территории российских ракет или дронов».

Ранее глава МИД Украины призвал Запад на любых условиях передать республике системы противовоздушной обороны (ПВО), в первую очередь ЗРК Patriot. «Хотите в аренду — дайте в аренду. Хотите, чтобы они прикрывали вашу границу — давайте они будут прикрывать вашу границу, но только дайте», — сказал Кулеба.

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      Алевтина Запольская
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