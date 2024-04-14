Украина призвала Запад передать Киеву системы Patriot на любых условиях

Кулеба: Украина просит партнеров передать ей системы Patriot на любых условиях

Министр иностранных дел (МИД) Украины Дмитрий Кулеба призвал Запад передать Киеву системы противовоздушной обороны (ПВО), в первую очередь зенитные ракетные комплексы Patriot, на любых условиях. Об этом сообщает ТАСС.

«Рассматриваются разные решения. Я говорю: хотите в аренду, дайте в аренду. Хотите, чтобы они прикрывали вашу границу, давайте они будут прикрывать вашу границу, но только дайте», — сказал глава ведомства.

Ранее министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок заявила, что Германия будет снова призывать европейские страны найти дополнительные системы ПВО, которые можно передать Украине.

Бербок отметила важность привлечения к поставкам как можно большего числа стран по всему миру. Кроме того, европейским государствам, по ее словам, необходимо договориться о финансировании этой военной помощи.