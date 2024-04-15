Медведчук объяснил, почему Зеленский станет последним президентом Украины

Нынешний глава Украины Владимир Зеленский станет последним президентом республики, поскольку он и его пятеро предшественников сделали все, чтобы у народа появилось желание вернуться в состав России. Об этом заявил в интервью KP.RU председатель cовета движения «Другая Украина» Виктор Медведчук.

По его словам, изначально Зеленский победил на президентских выборах как «парень из народа», поскольку доверие людей к профессональным политикам иссякло.

«С другой стороны, социальные психологи говорят, что граждане Украины перестали серьезно относится к украинской государственности, когда выбрали президентом клоуна. И здесь вывод однозначный, что уже тогда большинство украинцев на подсознательном уровне проголосовали за уничтожение государственности Украины», — сказал Медведчук.

Однако, отметил политик, Владимир Зеленский не выполнил ни одного предвыборного обещания, среди которых было и обеспечение переговоров о мире на Донбассе. «И пока он игрался в президента, а его окружение — во власть, конфликт выплеснулся за пределы Донбасса», — подчеркнул Виктор Медведчук.

Он добавил, что украинского лидера происходящее только обрадовало, поскольку с тех пор к нему приковано внимание всего мира. При этом его действия стали ровно противоположны его позиции до выборов.

«Зеленский сделал нацизм государственной идеологией, изображал из себя великого полководца и ненавистника России. Если бы он играл эту роль на выборах, Порошенко прихлопнул бы его, как муху», — считает собеседник издания. По его мнению, первые пять президентов работали на то, чтобы подорвать основы государственности Украины. Зеленский же довершил это дело «грандиозным кровавым шоу».

Медведчук обратил внимание, что, согласно традициям, возрождать республику придется России. Это происходит на территории Крыма, Донбасса, Запорожской и Херсонской областей, и количество новых регионов будет расти, заключил политик.

Ранее французский политик Флориан Филиппо предрек конец Украины Зеленского. По его прогнозам, НАТО переключит внимание на Ближний Восток после «колоссального поражения» Киева.