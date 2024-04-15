Медведчук указал, что привело к краху украинское государство

Мир знает множество примеров сепарации отдельных регионов от государств, а также обратных процессов воссоединения, в том числе в западных странах. Однако Украине Запад внушает, что ее единственный путь — собственная государственность, хотя ее давно продали международному бизнесу и она не соответствует национальным интересам граждан, рассказал председатель cовета движения «Другая Украина» Виктор Медведчук в статье для KP.RU.

По его словам, причиной краха украинского государства стала деградация элиты. «Римская империя пала не столько от натиска варваров, сколько прогнила изнутри. Если взять нашу историю, то примерно тоже произошло с древним Киевом. На протяжении столетий Киев был столицей русского раннефеодального государства, но потерял свое значение в результате междоусобицы, которую устроила княжеская элита», — объяснил политик.

Современная история Украины заключается только в потере ее политической значимости и деградации управленцев. Медведчук отметил, что каждый из шести президентов республики, завоевав власть с помощью доверия и поддержки народа, стремился как можно выгоднее ее продать.

«В настоящий момент Украина уже проданный лот на мировом политическом аукционе, и когда ей воспользуются окончательно, то выкинут на свалку. Поэтому процесс краха страны уже запущен, и находится на последней стадии»,— подчеркнул Виктор Медведчук.

Так как ни один лидер страны не выполнял желания народа и не сдержал перед ним обещаний, в результате общество наблюдает распад элиты, который в будущем приведет к окончательному распаду Украины.

«Сегодня с уверенностью можно утверждать, что украинский народ хотел дружбы и единства с Россией, но с каждым украинским президентом творились метаморфозы, политические кульбиты, которые разрушали страну. После шестого такого фокусника страна разрушена до основания, а седьмого не выдержит», — заключил председатель cовета движения «Другая Украина».

Ранее Медведчук предрек рост числа новых регионов России, пока президент Украины Владимир Зеленский находится у власти. По его мнению, украинские регионы могут последовать примеру Крыма, Донбасса, Запорожской и Херсонской областей.