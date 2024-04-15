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02:25, 15 апреля 2024Бывший СССР

На Украине предрекли рост числа новых регионов России

Медведчук: политика Зеленского приведет к росту количества новых регионов России
Виктор Медведчук

Виктор Медведчук. Фото: Kremlin Pool / Global Look Press

Продолжение нынешней политики президента Украины Владимира Зеленского приведет к дальнейшим территориальным потерям Киева. Об этом заявил украинский политик Виктор Медведчук в статье для «Комсомольской правды».

Он напомнил, что жители Донецкой и Луганской народных республик, а также Херсонской и Запорожской областей сделали свой выбор в пользу России, воспользовавшись статьей устава ООН. По мнению Медведчука, другие украинские регионы могут последовать этому примеру.

«По результатам волеизъявления народа, территории их проживания вошли в состав РФ. И пока Зеленский играет свой последний спектакль, количество новых регионов России будет расти», — предрек Медведчук.

По его словам, все украинские президенты сначала обещали одно, а затем делали совершенно другое. В результате независимость, суверенитет и государственность Украины оказались «проданы и разбазарены».

По мнению заместителя председателя Совета безопасности России Дмитрия Медведева, украинская государственность имеет не очень большие шансы сохраниться. Он отметил, что данный вопрос будет стоять на повестке дня спустя некоторое время.

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      Евгений Силаев
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