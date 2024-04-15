Московский суд вынес приговор брату подорвавшегося на гранате юноши

В Москве вынесли приговор студенту, давшему младшему брату гранату

Тушинский суд Москвы приговорил к четырем годам лишения свободы условно аспиранта химического вуза, который принес домой гранату Ф-1. Она взорвалась в руках его младшего брата. Об этом сообщает MK.RU.

Мужчина признан виновным по статьям 109 («Причинение смерти по неосторожности») и 222 («Незаконное хранение оружия») УК РФ. Суд также оштрафовал его на десять тысяч рублей. Студент признал вину, раскаялся и взял на себя заботу о матери, которая заболела после трагедии.

1 сентября 2023 года сообщалось, что в квартире дома на улице Мещерякова произошел взрыв. 19-летний молодой человек, в чьих руках сдетонировал боеприпас, не пережил последствий полученных травм. Следователи выяснили, что гранату принес в квартиру старший брат пострадавшего. Он нашел ее, когда занимался с отцом ремонтом, и подумал, что это зажигалка. Мужчина дал опасный предмет брату, а тот дернул за кольцо.