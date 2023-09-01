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19:23, 1 сентября 2023Силовые структуры

После взрыва гранаты в московской квартире завели дело

СКР возбудил уголовное дело после взрыва гранаты в московской квартире
Начало событий в новости Прокуратура начала проверку после взрыва гранаты в московской квартире

Фото: СК РФ

Следователи возбудили уголовное дело после взрыва гранаты в московской квартире. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службах столичного управления Следственного комитета России (СКР) и прокуратуры Москвы.

Расследование начато по двум статьям, связанным с неосторожным обращением с неустановленным взрывным устройством. В настоящее время следователи и криминалисты осматривают место происшествия. Будет назначен ряд судебных экспертиз, в их числе медицинская и взрывотехническая. Расследование контролирует прокуратура.

19-летний молодой человек, в чьих руках сдетонировал боеприпас, не пережил последствий полученных травм. По предварительным данным, у него была граната Ф-1, указывает Telegram-канал «112». Следователям предстоит выяснить источник ее происхождения.

Молодой человек проживал с братом и отцом, они недавно переехали в эту квартиру. Соседи отзываются о них хорошо, называя доброжелательными и вежливыми.

1 сентября сообщалось, что в квартире дома на улице Мещерякова произошел взрыв. Сначала были предположения, что у россиянина в руках взорвался квадрокоптер, однако позже стало известно, что это была граната.

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    Любовь Ширижик
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