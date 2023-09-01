Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
18:05, 1 сентября 2023Силовые структуры

Прокуратура начала проверку после взрыва гранаты в московской квартире

Прокуратура показала последствия взрыва гранаты в московской квартире
Начало событий в новости Квадрокоптер взорвался в квартире на северо-западе Москвы

Фото: Telegram-канал прокуратуры г. Москвы

Московские прокуроры проводят проверку по факту взрыва граната в квартире, в результате чего молодой человек получил тяжелые травмы. Об этом «Ленте.ру» сообщила представитель надзорного ведомства столицы Людмила Нефедова, она также представила фотографии с места ЧП.

Фото: Telegram-канал прокуратуры г. Москвы

На снимках видны черные следы на двери и стенах.

1 сентября сообщалось, что в квартире дома на улице Мещерякова произошел взрыв. Сначала были предположения, что у 20-летнего россиянина в руках взорвался квадрокоптер, однако позже стало известно, что это была граната.

Что думаешь? Оцени!
    Любовь Ширижик
    Обсудить
    Последние новости

    Шойгу назвал условие продления зерновой сделки

    Девушка рассказала о десяти годах мучений из-за большой груди

    Дания отказалась допускать к чемпионату мира российских гребцов

    56-летняя Памела Андерсон снялась в рекламе без макияжа

    Тарасову в инвалидной коляске заметили на школьной линейке внука

    Пилот отвлекся на соцсети и разбился во время полета на самолете

    Глава набсовета Мосбиржи заявил о связи либерализации и мошенничества

    Назван срок окончания летней погоды в Центральной России

    Названы округа Москвы с самыми дешевыми арендными квартирами

    КХЛ допустила Федотова к матчам лиги вопреки запрету IIHF

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости