Прокуратура начала проверку после взрыва гранаты в московской квартире

Прокуратура показала последствия взрыва гранаты в московской квартире

Начало событий в новости Квадрокоптер взорвался в квартире на северо-западе Москвы

Московские прокуроры проводят проверку по факту взрыва граната в квартире, в результате чего молодой человек получил тяжелые травмы. Об этом «Ленте.ру» сообщила представитель надзорного ведомства столицы Людмила Нефедова, она также представила фотографии с места ЧП.

На снимках видны черные следы на двери и стенах.

1 сентября сообщалось, что в квартире дома на улице Мещерякова произошел взрыв. Сначала были предположения, что у 20-летнего россиянина в руках взорвался квадрокоптер, однако позже стало известно, что это была граната.