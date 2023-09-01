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16:46, 1 сентября 2023Россия

Квадрокоптер взорвался в квартире на северо-западе Москвы

Shot: у мужчины в руках взорвался коптер в квартире на северо-западе Москвы

Кадр: Telegram-канал SHOT

У мужчины в руках взорвался квадрокоптер в квартире, расположенной в районе Покровское-Стрешнево на северо-западе Москвы. Об этом стало известно Telegram-каналу Shot.

По словам очевидцев, житель столицы был госпитализирован с травмой. Как утверждает Shot, пострадавшему оторвало ногу.

К месту взрыва прибыли сотрудники полиции.

Как пишет Telegram-канал Mash, в квартире на северо-западе Москвы взорвалась граната. После инцидента из помещения вынесли на носилках 20-летнего молодого человека с оторванной рукой и многочисленными осколочными ранениями.

Издание выяснило, что медики оценивают его состояние как тяжелое.

В августе сообщалось, что мастера по ремонту холодильников ранило при взрыве фреона в элитном жилищном комплексе на Ходынском бульваре в Москве.

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    Анна Щербакова
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