Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
15:37, 15 апреля 2024Россия

Москвича придавило деревом

На северо-востоке Москвы мужчину придавило деревом во дворе из-за сильного ветра

Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

В районе Медведково на северо-востоке Москвы мужчину придавило деревом во дворе из-за сильного ветра. Об этом сообщил Telegram-канал «Куда Москва».

По сведениям издания, дерево также повредило припаркованные автомобили. Инцидент произошел в Студеном проезде. Прохожие сумели оказать первую помощь пострадавшему жителю столицы. Позже мужчину с травмами госпитализировали.

В Москве в понедельник, 15 апреля, было объявлено штормовое предупреждение. До конца дня в городе ожидается сильный ветер с порывами до 18 метров в секунду.

Москвичей в связи с этим призвали быть аккуратными и не укрываться под шаткими конструкциями.

Ранее сообщалось, что в Лабытнанги Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) деревья и светофор упали из-за мощного ветра. Тогда никто из людей не пострадал.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
      Анна Щербакова
      Обсудить
      Последние новости

      «Нефть по 200 долларов». К чему могут привести конфликт Израиля с Ираном и новая война на Ближнем Востоке?

      ФБР начало уголовное расследование крушения моста в американском городе

      В России призвали увеличить ввозные пошлины на вино

      Полковник высказался о ценности изучения украинских дронов «Баба Яга»

      «Роскосмос» отказался рекламировать собачий корм

      Российский суд выдал санкцию на заочный арест самого молодого наемника из Грузии

      Азербайджан вернул Армении всех военнопленных

      Россиянка поговорила с мошенниками и лишилась квартиры и сбережений

      В России иностранец стал фигурантом дела за стрельбу по директору птицефабрики

      Россияне стали гораздо чаще банкротиться

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше