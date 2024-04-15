Москвича придавило деревом

На северо-востоке Москвы мужчину придавило деревом во дворе из-за сильного ветра

В районе Медведково на северо-востоке Москвы мужчину придавило деревом во дворе из-за сильного ветра. Об этом сообщил Telegram-канал «Куда Москва».

По сведениям издания, дерево также повредило припаркованные автомобили. Инцидент произошел в Студеном проезде. Прохожие сумели оказать первую помощь пострадавшему жителю столицы. Позже мужчину с травмами госпитализировали.

В Москве в понедельник, 15 апреля, было объявлено штормовое предупреждение. До конца дня в городе ожидается сильный ветер с порывами до 18 метров в секунду.

Москвичей в связи с этим призвали быть аккуратными и не укрываться под шаткими конструкциями.

Ранее сообщалось, что в Лабытнанги Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) деревья и светофор упали из-за мощного ветра. Тогда никто из людей не пострадал.