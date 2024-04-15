Москвичам расскажут о ментальном здоровье и чистке организма

В ТЦ «Авиапарк» с 17 апреля по 12 мая пройдет антистресс-фестиваль

Антистресс-фестиваль «Весеннее равновесие» пройдет в московском торговом центре (ТЦ) «Авиапарк» в течение трех недель — с 17 апреля по 12 мая. Об этом «Ленте.ру» рассказали организаторы.

Событие включит в себя серию лекций, посвященных правильному питанию, ментальному здоровью, сну и тому, как легче пережить межсезонье. Так, в первый день фестиваля сомнолог Роман Бузунов проведет лекцию в лектории универмага Trend Island, темой которой будет здоровый сон.

В следующий понедельник, 22 апреля, психиатр Михаил Тетюшкин расскажет, как меньше тревожиться, а в пятницу, 26 апреля, профессор и доктор биологических наук Вячеслав Дубынин проведет лекцию на тему: «Как помочь мозгу справляться со стрессом». Завершит цикл лекций в последний день фестиваля выступление токсиколога Алексея Водовозова. Эксперт расскажет, что такое чистки организма.

Все желающие могут принять участие в мероприятиях бесплатно по предварительной регистрации на сайте.

