На популярном курорте Европы нашли новый способ избавиться от туристов

Daily Mail: на курорте Тенерифе начали разрисовывать машины туристов

На испанском курорте Тенерифе нашли новый способ избавиться от массового наплыва туристов, начав разрисовывать их машины. Об этом сообщает Daily Mail.

По информации издания, в соцсетях появился кадр арендованного автомобиля, на котором написано синей краской «Идите домой». Таким образом местные жители хотят прекратить негативное влияние туризма на популярный остров Европы.

Более того, граждане одного из Канарских островов Испании, объявили голодовку в знак протеста против массового туризма. Протестующие жалуются, что массовый туризм разрушает остров, загрязняет море и увеличивает стоимость жилья.