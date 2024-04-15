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11:57, 15 апреля 2024Бывший СССР

На Украине назначили нового главу «самого сильного военного подразделения»

Генерал ВСУ Владимир Шведюк возглавил оперативное командование ВСУ «Запад»

Фото: Oleksandr Ratushniak / Reuters

Главой оперативного командования Вооруженных сил Украины (ВСУ) «Запад» назначен бригадный генерал Владимир Шведюк. Об этом сообщается в Telegram-канале оперативного командования.

«С сегодняшнего дня имею в честь возглавить, без преувеличений, одно из самых мощных военных соединений Вооруженных сил Украины», — написал Владимир Шведюк.

Ранее Оперативное командование «Запад» назвало провокацией России видео, где украинский военком целуется с коллегами на рабочем месте.

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      Илья Таксюр
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