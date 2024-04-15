На Украине назначили нового главу «самого сильного военного подразделения»

Генерал ВСУ Владимир Шведюк возглавил оперативное командование ВСУ «Запад»

Главой оперативного командования Вооруженных сил Украины (ВСУ) «Запад» назначен бригадный генерал Владимир Шведюк. Об этом сообщается в Telegram-канале оперативного командования.

«С сегодняшнего дня имею в честь возглавить, без преувеличений, одно из самых мощных военных соединений Вооруженных сил Украины», — написал Владимир Шведюк.

Ранее Оперативное командование «Запад» назвало провокацией России видео, где украинский военком целуется с коллегами на рабочем месте.

