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18:01, 15 апреля 2024Бывший СССР

На Украине предрекли завершение конфликта в случае войны Ирана и Израиля

«Страна.ua»: война между Ираном и Израилем может завершить конфликт на Украине

Фото: Oleksandr Ratushniak / Reuters

Война между Ираном и Израилем может завершить конфликт на Украине. Такое мнение высказало издание «Страна.ua».

«С учетом существующей перспективы для США втягивания в войну на Ближнем Востоке, Вашингтон может прийти к выводу, что нужно закрывать украинский фронт», — пишет издание.

По мнению авторов, для США проблематично поддерживать военно-технически и финансово два полномасштабных конфликта, учитывая напряженную ситуацию в Корее и на Тайване.

Американское правительство попытается убедить Киев согласиться с вариантом остановки войны по линии фронта, договорившись с Москвой, предполагают авторы издания.

Ранее полковник армии Соединенных Штатов Америки в отставке Эрл Расмуссен заявил, что американский пакет помощи для Украины и Израиля идет в увязке, и недавняя атака Ирана на Израиль может значительно ускорить его принятие.

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      Валентин Карант
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